Готов уйти? Гризманн принял решение о своем будущем в Атлетико

34-летний французский футболист Антуан Гризманн решил продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», несмотря на уходы.

По информации испанского издания Relevo, известный игрок договорился с клубом по подписанию контракта до лета 2027 года.

Такое решение Антуан принял из-за его взаимосвязи с главным тренером Диего Симеоне. Именно аргентинский специалист попросил руководство каким-либо образом удержать Гризманна, поскольку футболист положительно влияет на команду.

К тому же француз готов пойти на снижение заработной платы, чтобы заключить новый договор с «Атлетико».

Всего за мадридский коллектив нападающий отыграл 435 поединков, оформив 197 голов и 91 ассист.

Ранее писалось, что Гризманн рассматривает вариант перехода в клуб из MLS.