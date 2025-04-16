Готов уйти? Гризманн принял решение о своем будущем в Атлетико
Антуан планирует продолжить сотрудничество
34-летний французский футболист Антуан Гризманн решил продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», несмотря на уходы.
По информации испанского издания Relevo, известный игрок договорился с клубом по подписанию контракта до лета 2027 года.
Такое решение Антуан принял из-за его взаимосвязи с главным тренером Диего Симеоне. Именно аргентинский специалист попросил руководство каким-либо образом удержать Гризманна, поскольку футболист положительно влияет на команду.
К тому же француз готов пойти на снижение заработной платы, чтобы заключить новый договор с «Атлетико».
Всего за мадридский коллектив нападающий отыграл 435 поединков, оформив 197 голов и 91 ассист.
Ранее писалось, что Гризманн рассматривает вариант перехода в клуб из MLS.
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