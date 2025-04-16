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Испания
16 апреля 2025, 16:54 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:59
364
1

Готов уйти? Гризманн принял решение о своем будущем в Атлетико

Антуан планирует продолжить сотрудничество

16 апреля 2025, 16:54 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:59
364
1
Готов уйти? Гризманн принял решение о своем будущем в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

34-летний французский футболист Антуан Гризманн решил продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», несмотря на уходы.

По информации испанского издания Relevo, известный игрок договорился с клубом по подписанию контракта до лета 2027 года.

Такое решение Антуан принял из-за его взаимосвязи с главным тренером Диего Симеоне. Именно аргентинский специалист попросил руководство каким-либо образом удержать Гризманна, поскольку футболист положительно влияет на команду.

К тому же француз готов пойти на снижение заработной платы, чтобы заключить новый договор с «Атлетико».

Всего за мадридский коллектив нападающий отыграл 435 поединков, оформив 197 голов и 91 ассист.

Ранее писалось, что Гризманн рассматривает вариант перехода в клуб из MLS.

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Андрей Витренко Источник: Relevo
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Комментарии 1
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Mark4854590
Думаю Атлетіко ще отримає багато користі від Грізманна. Гравець ще далеко не сказав свого останнього слова
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