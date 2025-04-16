Перспективный испанский футболист отказал Реалу и перейдет в Ньюкасл

Вингер сборной Испании U-19 и «Малаги» Антонито Кордеро определился с клубом, в котором продолжит карьеру в следующем сезоне.

Футболист принял решение отказать мадридскому «Реалу» и перебраться в английский «Ньюкасл». Окружение игрока считает, что на данном этапе именно «сороки» являются оптимальным вариантом для 18-летнего футболиста.

В июне 2025 года у Кордеро истекает контракт с «Малагой», поэтому он уйдет в Английскую Премьер-лигу на правах свободного агента.

В Испании считают Антонито одним из лучших футболистов второго дивизиона (Сегунды), так как он «демонстрирует виртуозный футбольный стиль, который давно стал настоящим открытием» и «давно перерос уровень чемпионата».

В текущем сезоне вингер провел 33 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость Кордеро составляет 2 млн евро.