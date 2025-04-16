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Испания
16 апреля 2025, 20:13 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:41
960
1

Президент Барселоны: «Матч Реала с Арсеналом? Хватит нести чушь»

Лапорта доволен тем, что его команда вышла в полуфинал

16 апреля 2025, 20:13 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:41
960
1
Президент Барселоны: «Матч Реала с Арсеналом? Хватит нести чушь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент Барселоны Жоан Лапорта не верит, что Реал сможет отыграться в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионом с Арсеналом после 0:3, а также доволен результатами каталонцев, которые вышли в 1/2 финала.

«Камбэк Реала? Перестаньте говорить чушь и дайте мне насладиться футболом. Я очень счастлив, что Барселона вышла в полуфинал ЛЧ. Давайте дождемся нашего соперника, но у нас все отлично».

«Команда играет в сбалансированный футбол, мне все нравится».

«У нас все хорошо в нынешнем сезоне, и я считаю, что фаны команды должны быть довольными. Я мы довольны работой Флика», – сказал Лапорта.

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Жоан Лапорта Барселона Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
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vazazh
Не враховувати покупну спроможність переса, який цю уефа давно купив - не потрібно.
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