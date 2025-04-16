Президент Барселоны: «Матч Реала с Арсеналом? Хватит нести чушь»
Лапорта доволен тем, что его команда вышла в полуфинал
Президент Барселоны Жоан Лапорта не верит, что Реал сможет отыграться в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионом с Арсеналом после 0:3, а также доволен результатами каталонцев, которые вышли в 1/2 финала.
«Камбэк Реала? Перестаньте говорить чушь и дайте мне насладиться футболом. Я очень счастлив, что Барселона вышла в полуфинал ЛЧ. Давайте дождемся нашего соперника, но у нас все отлично».
«Команда играет в сбалансированный футбол, мне все нравится».
«У нас все хорошо в нынешнем сезоне, и я считаю, что фаны команды должны быть довольными. Я мы довольны работой Флика», – сказал Лапорта.
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