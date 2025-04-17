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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я еще никогда не видел такого игрока, как он»
Испания
17 апреля 2025, 04:55 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я еще никогда не видел такого игрока, как он»

Итальянский тренер похвалил Роналду

17 апреля 2025, 04:55 |
790
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я еще никогда не видел такого игрока, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Криштиану Роналду

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о пятикратном обладателе Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – это большой талант. Он великолепен в физическом и техническом плане, это его природа. Ему удалось дополнить эти качества уникальной серьезностью и большим профессионализмом.

Я еще никогда не видел такого игрока, как он. Он внимателен, подготовлен и всегда сконцентрирован. Он пример для всех», – сказал Анчелотти.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».

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Криштиану Роналду Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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