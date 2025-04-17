Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я еще никогда не видел такого игрока, как он»
Итальянский тренер похвалил Роналду
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о пятикратном обладателе Золотого мяча Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду – это большой талант. Он великолепен в физическом и техническом плане, это его природа. Ему удалось дополнить эти качества уникальной серьезностью и большим профессионализмом.
Я еще никогда не видел такого игрока, как он. Он внимателен, подготовлен и всегда сконцентрирован. Он пример для всех», – сказал Анчелотти.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».
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