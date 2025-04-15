Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Карло хотел бы поработать с «Ливерпулем»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». Итальянский специалист вспомнил период своей работы с «Эвертоном».
«Моей мечтой было тренировать Ливерпуль, но потом я оказался в Эвертоне и почувствовал на себе это соперничество – и теперь я абсолютно на стороне Эвертона.
Мне очень понравилась атмосфера, ведь там невероятное пристрастие к клубу. Также чувствуется, как фанаты переживают из-за «Ливерпуля», который на протяжении многих лет, до сих пор, остается лучшим клубом АПЛ», – сказал Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить национальную сборную Бразилии.
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