Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». Итальянский специалист вспомнил период своей работы с «Эвертоном».

«Моей мечтой было тренировать Ливерпуль, но потом я оказался в Эвертоне и почувствовал на себе это соперничество – и теперь я абсолютно на стороне Эвертона.

Мне очень понравилась атмосфера, ведь там невероятное пристрастие к клубу. Также чувствуется, как фанаты переживают из-за «Ливерпуля», который на протяжении многих лет, до сих пор, остается лучшим клубом АПЛ», – сказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить национальную сборную Бразилии.