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  4. Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Англия
15 апреля 2025, 13:37 |
1009
1

Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ

Карло хотел бы поработать с «Ливерпулем»

15 апреля 2025, 13:37 |
1009
1
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». Итальянский специалист вспомнил период своей работы с «Эвертоном».

«Моей мечтой было тренировать Ливерпуль, но потом я оказался в Эвертоне и почувствовал на себе это соперничество – и теперь я абсолютно на стороне Эвертона.

Мне очень понравилась атмосфера, ведь там невероятное пристрастие к клубу. Также чувствуется, как фанаты переживают из-за «Ливерпуля», который на протяжении многих лет, до сих пор, остается лучшим клубом АПЛ», – сказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить национальную сборную Бразилии.

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Карло Анчелотти Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Реал Мадрид Эвертон Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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