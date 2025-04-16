«Сможем изменить все». Кейн ждет камбэк Баварии против Интера в ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн на пресс-конференции высказался о предстоящем втором матче 1/4 Лиги чемпионов против миланского «Интера». Первая встреча в Германии закончилась поражением «Баварии» со счетом 1:2.

«Мы убеждены, что можем все изменить. Первый матч должен был завершиться иначе. Не думаю, что «Интер» уже мыслями в следующем раунде. Они тоже наверняка готовятся к серьезной битве. Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче. Быть эффективнее в атаке. Но мы готовы к такому вызову.

«Интер» отлично играет как в атаке, так и в защите. Они создали нам проблемы в переходах, особенно на контратаках и с помощью полузащитников, которые продвигались вперед, когда у них был мяч. Впрочем, в четвертьфинале Лиги чемпионов ничего другого ждать не приходится. Ждем трудного матча, посмотрим, как все сложится», – сказал Кейн.