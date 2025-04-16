Брат тренера ЛНЗ вошел в штаб клуба из Казахстана

За последние годы постепенно стало расти количество украинцев в чемпионате Казахстана - как футболистов, так и тренеров. За более чем три десятка лет их в клубах разных лиг успела поработать не одна сотня, и нынешний сезон - не исключение.

Как стало известно Sport.ua, недавно тренерский штаб «Каспия» из Актау пополнил опытный Александр Глущенко, отвечающий за подготовку вратарей. 43-летний специалист является младшим братом известного в Украине голкипера, а ныне тренера Андрея Глущенко, который зимой этого года вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасском ЛНЗ.

До перехода в «Каспий» Александр Глущенко в течение двух лет работал в другом клубе Казахстана - «Ордабасы», а еще раньше был тренером вратарей в «Авангарде» из Краматорска, азербайджанской «Габале», казахстанском „Тоболе“ и оманской «Аль-Нахде».

«Каспий» является клубом первой лиги, перед которым стоит задача по итогам сезона 2025 вернуть прописку в элиту казахстанского футбола.

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