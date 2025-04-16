На львовском дербе между Карпатами и Рухом ожидается аншлаг

Как стало известно Sport.ua, в центральном поединке 25-го тура УПЛ «Карпаты» – «Рух», который состоится 19 апреля все билеты уже нашли своих счастливых обладателей.

По имеющейся информации, на интернет-ресурсах ФК «Карпаты» в продажу поступило 3225 билетов (именно столько болельщиков могут присутствовать на календарных матчах на стадионе «Украина» согласно требованиям безопасности) и все были быстро раскуплены. Стоимость одного билета – 300 гривен.

Кстати, здесь были учтены и билеты, которые были выделены ФК бесплатно для военнослужащих.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ пятое место, набрав 36 очков, «Рух» – девятый, отставая на 6 пунктов.

Ранее стало известно, позволит ли «Рух» сыграть своим игрокам в львовском дерби.