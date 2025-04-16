Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На львовском дербе между Карпатами и Рухом ожидается аншлаг
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 13:54 |
352
0

На львовском дербе между Карпатами и Рухом ожидается аншлаг

Также игру посетят военные

16 апреля 2025, 13:54 |
352
0
На львовском дербе между Карпатами и Рухом ожидается аншлаг
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, в центральном поединке 25-го тура УПЛ «Карпаты» – «Рух», который состоится 19 апреля все билеты уже нашли своих счастливых обладателей.

По имеющейся информации, на интернет-ресурсах ФК «Карпаты» в продажу поступило 3225 билетов (именно столько болельщиков могут присутствовать на календарных матчах на стадионе «Украина» согласно требованиям безопасности) и все были быстро раскуплены. Стоимость одного билета – 300 гривен.

Кстати, здесь были учтены и билеты, которые были выделены ФК бесплатно для военнослужащих.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ пятое место, набрав 36 очков, «Рух» – девятый, отставая на 6 пунктов.

Ранее стало известно, позволит ли «Рух» сыграть своим игрокам в львовском дерби.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной»
Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
Защитника молодежной сборной Украины ожидает операция
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига инсайд болельщики зрители фанаты
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Футбол | 15 апреля 2025, 20:25 0
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи

Пау Виктор недоволен количеством игровой практики

«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия - Барселона
Футбол | 16 апреля 2025, 13:11 0
«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия - Барселона
«Флику предстоит много дел» Реакция фанов на матч Боруссия - Барселона

Хет-трик Серу Гирасси не помог дортмундской «Боруссии» пройти «Барселону»

Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Хоккей | 16.04.2025, 09:45
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем