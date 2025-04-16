«Такие вечера будут частью истории». Компани - о второй игре с Интером
Тренер «Баварии» в ожидании матча в Италии
Венсан Компани, главный тренер «Баварии», прокомментировал предстоящий второй матч против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первое противостояние между клубами завершилось минимальным триумфом представителя Серии А (2:1).
«От этого матча многое ждут. Наверное, так и должно быть. Встречаются лучшие команды Италии и Германии в данный момент.
Наши стадионы также входят в число самых лучших. Трудно представить более серьезное соперничество. Класс команд и игроков тоже очевиден. Важно показать свою лучшую игру.
Иногда такие вечера навсегда остаются в истории. Вера есть. Наконец, нам просто нужно выиграть один матч. Мы всегда играем на победу.
Надеюсь, этот вечер станет особенным для нас и наших болельщиков. Встречаются команды с большим опытом. Каждый игрок знает, что поставлен на карту», – прокомментировал Компани.
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