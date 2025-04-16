Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Такие вечера будут частью истории». Компани - о второй игре с Интером
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 17:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:13
88
0

«Такие вечера будут частью истории». Компани - о второй игре с Интером

Тренер «Баварии» в ожидании матча в Италии

16 апреля 2025, 17:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:13
88
0
«Такие вечера будут частью истории». Компани - о второй игре с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Венсан Компани, главный тренер «Баварии», прокомментировал предстоящий второй матч против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первое противостояние между клубами завершилось минимальным триумфом представителя Серии А (2:1).

«От этого матча многое ждут. Наверное, так и должно быть. Встречаются лучшие команды Италии и Германии в данный момент.

Наши стадионы также входят в число самых лучших. Трудно представить более серьезное соперничество. Класс команд и игроков тоже очевиден. Важно показать свою лучшую игру.

Иногда такие вечера навсегда остаются в истории. Вера есть. Наконец, нам просто нужно выиграть один матч. Мы всегда играем на победу.

Надеюсь, этот вечер станет особенным для нас и наших болельщиков. Встречаются команды с большим опытом. Каждый игрок знает, что поставлен на карту», ​​– прокомментировал Компани.

По теме:
ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
«Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом
«Сможем изменить все». Кейн ждет камбэк Баварии против Интера в ЛЧ
Интер Милан Бавария пресс-конференция Лига чемпионов Интер - Бавария Венсан Компани
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Футбол | 15 апреля 2025, 18:06 3
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер

Александр Грицай станет помощником Александра Кучера в расположении «моряков»

Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Хоккей | 16 апреля 2025, 09:45 9
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО

Утренние обстрелы жилых массивов и центра Херсона затронули и спортивную инфраструктуру

Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзал | 15.04.2025, 20:34
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Новые футбольные правила отчасти взяты из другого вида спорта
Футбол | 16.04.2025, 16:10
Новые футбольные правила отчасти взяты из другого вида спорта
Новые футбольные правила отчасти взяты из другого вида спорта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 4
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47
Снукер
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем