«Такие вечера будут частью истории». Компани - о второй игре с Интером

Венсан Компани, главный тренер «Баварии», прокомментировал предстоящий второй матч против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первое противостояние между клубами завершилось минимальным триумфом представителя Серии А (2:1).

«От этого матча многое ждут. Наверное, так и должно быть. Встречаются лучшие команды Италии и Германии в данный момент.

Наши стадионы также входят в число самых лучших. Трудно представить более серьезное соперничество. Класс команд и игроков тоже очевиден. Важно показать свою лучшую игру.

Иногда такие вечера навсегда остаются в истории. Вера есть. Наконец, нам просто нужно выиграть один матч. Мы всегда играем на победу.

Надеюсь, этот вечер станет особенным для нас и наших болельщиков. Встречаются команды с большим опытом. Каждый игрок знает, что поставлен на карту», ​​– прокомментировал Компани.