ИНДЗАГИ: «Перед игрой с Баварией в СМИ больше гордости, чем напряжения»

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями перед второй игрой против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча прошла в Мюнхене, однако победу на выезде оформили именно подопечные Индзаги – 2:1.

«Сейчас в СМИ больше гордости, чем напряжения. Мы знаем, что это будет сложная игра, и нам нужно забыть о результате первого матча. Мы хорошо сыграли в Мюнхене. Мы знаем, насколько они хороши, и нам нужно будет провести действительно отличную игру.

Мы знаем, что это утомительный сезон, но игры каждые три-четыре дня иногда могут помочь. Мы все впервые столкнулись с новым форматом ЛЧ. В прошлом сезоне мы разобрались с группой к 8 ноября, но в этом году нам пришлось ждать до 29 января. Тем не менее, мы можем быть довольны, но мы знаем, что нас ждет сложная игра. Они действительно сильная команда. Еще раз скажу, что нам нужно будет показать отличную игру.

На днях мы провели быструю тренировку. Димарко, Карлос Аугусто, Фраттези и Залевски выглядят хорошо. Дюмфрис и Зелински все еще не в игре, как и Корреа, которого нет в списке. «Бавария» не просто сильна на фланге, у них много талантливых игроков. Нам нужно будет повторить игру в Мюнхене. Мы должны постараться сохранить владение мячом как можно дольше.

Есть ли проблемы с физической подготовкой? Все зависит от ситуации. От игры к игре. Я хотел бы, чтобы весь мой состав был доступен, но ситуация, безусловно, лучше, чем месяц назад. Я всегда хотел бы принимать решения, основываясь на том, что я считаю правильным, а не на травмах. У нас также были эти проблемы из-за того, что Лига чемпионов сейчас более интенсивна.

В первом матче ребята были великолепны. Мы проанализировали игру и увидели, что были моменты, когда мы могли бы быть более агрессивными. Были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше. Мы не можем думать о счете, только об игре. Мы не можем смотреть на наши результаты против «Баварии». Мы зрелая команда, которая знает цену сопернику. Я думаю, что при правильном отношении мы можем играть очень хорошо.

У нас был особенно хороший первый тайм в Мюнхене, но мы не можем делать расчеты перед ответным матчем. Мы хорошо постарались, чтобы победить на выезде. Мы знаем, что это был только первый матч, и теперь нам нужно еще раз хорошо сыграть против одной из лучших команд мира», – ответил Индзаги.