«Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Незадолго до игры главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел важную беседу с двумя оборонительными игроками команды – Орельеном Тчуамени и Антонио Рюдигером:

«Даже не думайте фолить на границе штрафной площади, а тем более в тех зонах, из которых нам били штрафные в первом матче. Мы не можем позволить им выполнять штрафные или угловые удары, только в крайних случаях».

Ответный матч между мадридским Реалом и лондонским Арсеналом состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.