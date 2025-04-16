«Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом
Главный тренер сливочных запретил футболистам фолить у линии штрафной
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Незадолго до игры главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел важную беседу с двумя оборонительными игроками команды – Орельеном Тчуамени и Антонио Рюдигером:
«Даже не думайте фолить на границе штрафной площади, а тем более в тех зонах, из которых нам били штрафные в первом матче. Мы не можем позволить им выполнять штрафные или угловые удары, только в крайних случаях».
Ответный матч между мадридским Реалом и лондонским Арсеналом состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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