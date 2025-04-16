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  4. «Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 16:41 |
1344
2

«Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом

Главный тренер сливочных запретил футболистам фолить у линии штрафной

16 апреля 2025, 16:41 |
1344
2
«Даже не думайте об этом». Анчелотти – двум звездам Реала перед Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Незадолго до игры главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел важную беседу с двумя оборонительными игроками команды – Орельеном Тчуамени и Антонио Рюдигером:

«Даже не думайте фолить на границе штрафной площади, а тем более в тех зонах, из которых нам били штрафные в первом матче. Мы не можем позволить им выполнять штрафные или угловые удары, только в крайних случаях».

Ответный матч между мадридским Реалом и лондонским Арсеналом состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Карло Анчелотти Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Saar
Десь тихо сміється Деклан Райс🤣🤣
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Mark4854590
Стандарти - потужна зброя Арсенала. Може ще залетіти
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