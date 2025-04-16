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  4. «Нужен сильный характер». Бывший итальянский форвард поддержал Довбика
Италия
16 апреля 2025, 14:55 |
485
1

«Нужен сильный характер». Бывший итальянский форвард поддержал Довбика

Серджо Пелиссье считает Серию А сложным чемпионатом

16 апреля 2025, 14:55 |
485
1
«Нужен сильный характер». Бывший итальянский форвард поддержал Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший итальянский форвард Серджо Пелиссье прокомментировал игру Артема Довбика в составе «Ромы». 46-летний итальянец считает Серию А сложным чемпионатом, поэтому уверен, что украинский футболист показывает достойные результаты в текущем сезоне:

«Нельзя забывать, что «Роме» действительно сложная обстановка. Тебе никто не даст много времени на адаптацию. Нужно иметь сильный характер, чтобы играть в этом чемпионате, и быть готовым к критике, когда долго не забиваешь.

Иногда украинец выглядит злым и не участвует активно в игре, но он забил 16 голов в свой первый сезон здесь. В такой обстановке это приличный показатель. У него много сильных качеств. Если он проведет полноценный год в «Роме» и под руководством тренера, который ему доверяет, то Артем сможет добиться еще лучших результатов», – уверен Пелиссье.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 41 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард перебрался в итальянскую Серию А в августе 2024 года из испанской «Жироны».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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