«Нужен сильный характер». Бывший итальянский форвард поддержал Довбика

Бывший итальянский форвард Серджо Пелиссье прокомментировал игру Артема Довбика в составе «Ромы». 46-летний итальянец считает Серию А сложным чемпионатом, поэтому уверен, что украинский футболист показывает достойные результаты в текущем сезоне:

«Нельзя забывать, что «Роме» действительно сложная обстановка. Тебе никто не даст много времени на адаптацию. Нужно иметь сильный характер, чтобы играть в этом чемпионате, и быть готовым к критике, когда долго не забиваешь.

Иногда украинец выглядит злым и не участвует активно в игре, но он забил 16 голов в свой первый сезон здесь. В такой обстановке это приличный показатель. У него много сильных качеств. Если он проведет полноценный год в «Роме» и под руководством тренера, который ему доверяет, то Артем сможет добиться еще лучших результатов», – уверен Пелиссье.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 41 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард перебрался в итальянскую Серию А в августе 2024 года из испанской «Жироны».