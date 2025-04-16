В Арсенале уверены, что смогут разгромить Реал на Сантьяго Бернабеу

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В первом противостоянии английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Голкипер «канониров» Давид Райя поделился ожиданиями от предстоящего поединка – он уверен, что его команда снова одержит разгромную победу:

«Настроение отличное, у нас нет никакого волнения. Мы приехали сюда побеждать. Мы знаем, насколько велик клуб «Реал» Мадрид, поэтому было бы хорошо выбить их из турнира. Мы не можем контролировать внешние факторы и шум, нам просто нужно верить в себя, и это самое главное.

Все игроки уверены, что сможем повторить тот результати игру, которую сделали в первом матче. Нам нужно написать свою собственную историю. Нам противостоят многие сильные игроки в Премьер-лиге, теперь мы готовы к этому вызову – в Лиге чемпионов. Все сосредоточены на предстоящем матче», – заявил Райя.

Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени».