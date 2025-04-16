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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 14:08 |
79
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной»

Наставник «Руха» рассказал о подготовке команды ко львовскому дерби

16 апреля 2025, 14:08 |
79
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В 25 туре УПЛ болельщиков ожидает львовское дерби. В субботу, 19 апреля, состоится матч «Карпаты» – «Рух». Ожиданиями от матча поделился главный тренер «Руха» Виталий Пономарев.

«Игра с «Карпатами» будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку, как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.

Предыдущие две игры между «Рухом» и «Карпатами» были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с «Динамо» или «Александрией», с которыми мы играли недавно.

«Рух» снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав и новички требовали времени на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки – это должно дать толчок команде».

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Карпаты Львов Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Пономарев
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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