В 25 туре УПЛ болельщиков ожидает львовское дерби. В субботу, 19 апреля, состоится матч «Карпаты» – «Рух». Ожиданиями от матча поделился главный тренер «Руха» Виталий Пономарев.

«Игра с «Карпатами» будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку, как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.

Предыдущие две игры между «Рухом» и «Карпатами» были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с «Динамо» или «Александрией», с которыми мы играли недавно.

«Рух» снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав и новички требовали времени на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки – это должно дать толчок команде».