Известно, сколько заработает Роналду после продления контракта с Аль-Насром

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду договорился с клубом о продлении контракта на два года – португалец планирует достичь отметки в 1 000 забитых голов за карьеру.

Сообщается, что за это время футболист заработает 400 млн евро – именно такая зарплата прописана в новом соглашении. Она не включает в себя различные бонусы.

«Переезд в Саудовскую Аравию умножил в несколько раз коммерческие и спонсорские доходы Роналду. Он собирается купить долю в управлении испанской «Валенсии», а также приобрести часть акций «Аль-Насра», в котором он выступает на текущий момент.

Криштиану полностью предан команде и неустанно работает, чтобы в Саудовскую Аравию приезжали лучшие футболисты со всего мира. «Аль-Наср» пообещал Роналду, что в ближайшие два года команда будет строиться вокруг португальца», – сообщает источник.

В текущем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах, где забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость Роналду составляет 12 млн евро.