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Саудовская Аравия
16 апреля 2025, 12:35 |
337
0

Известно, сколько заработает Роналду после продления контракта с Аль-Насром

Руководство клуба пообещало португальцу строить команду вокруг него

16 апреля 2025, 12:35 |
337
0
Известно, сколько заработает Роналду после продления контракта с Аль-Насром
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду договорился с клубом о продлении контракта на два года – португалец планирует достичь отметки в 1 000 забитых голов за карьеру.

Сообщается, что за это время футболист заработает 400 млн евро – именно такая зарплата прописана в новом соглашении. Она не включает в себя различные бонусы.

«Переезд в Саудовскую Аравию умножил в несколько раз коммерческие и спонсорские доходы Роналду. Он собирается купить долю в управлении испанской «Валенсии», а также приобрести часть акций «Аль-Насра», в котором он выступает на текущий момент.

Криштиану полностью предан команде и неустанно работает, чтобы в Саудовскую Аравию приезжали лучшие футболисты со всего мира. «Аль-Наср» пообещал Роналду, что в ближайшие два года команда будет строиться вокруг португальца», – сообщает источник.

В текущем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах, где забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость Роналду составляет 12 млн евро.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду продление контракта
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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