Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт

По информации издания Marca, Криштиану Роналду согласовал с клубом Аль-Наср подписание нового контракта, который будет рассчитан до лета 2027 года.

При этом второй из двух сезоном будет опцией игрока, то есть форвард сможет при желании покинуть команду через год.

Испанские журналисты сообщают, что Криштиану нацелен сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, а также достигнуть показателя в 1000 голов в профессиональной карьере.

Сейчас у игрока 934 гола.

В нынешнем сезоне Роналду забил 32 гола, хотя Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии идет только третьим с отставанием от лидера в 8 очков.