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  4. ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 17:28 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:32
841
1

ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ

Принц Уильям болел за «Астон Виллу» в матче с ПСЖ

16 апреля 2025, 17:28 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:32
841
1
ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Принц Уильям

15 апреля «Астон Вилла» на своей арене принимала ПСЖ в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английский коллектив оказался сильнее соперника, поскольку смог одолеть оппонента со счетом 3:2.

Несмотря на победу «львов» в следующий этап прошли именно представители Лиги 1, поскольку ПСЖ в первом поединке переиграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

Во время на «Вилла Парк» болельщики на трибунах заметили наследника британского трона, принца Уильяма. Старший сын короля Чарльза III появился на стадионе, чтобы вместе со своими детьми поддержать «львов».

ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Так він тиждень тому зустрічав своїх футболістів коли вони виходили на поле в підтрибунному приміщенні. Тоді я подумав що це БІрнінгем.
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