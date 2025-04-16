15 апреля «Астон Вилла» на своей арене принимала ПСЖ в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английский коллектив оказался сильнее соперника, поскольку смог одолеть оппонента со счетом 3:2.

Несмотря на победу «львов» в следующий этап прошли именно представители Лиги 1, поскольку ПСЖ в первом поединке переиграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

Во время на «Вилла Парк» болельщики на трибунах заметили наследника британского трона, принца Уильяма. Старший сын короля Чарльза III появился на стадионе, чтобы вместе со своими детьми поддержать «львов».

ФОТО. Наследник британского трона был замечен на трибунах матча ЛЧ