Серу ГИРАССИ: «Дуэль с Барселоной станет для нас уроком»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси прокомментировал победный матч против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:1. Форвард отличился хет-триком, но это не помогло команде пройти в полуфинал.

«Я горжусь командой, потому что мы провели отличный матч, и, считаю, болельщики остались очень довольны. Они увидели качественный футбол. Счет 0:4 в Барселоне – это было немного многовато, чтобы отыграться.

Жаль, что мы слишком сильно отстали в главном матче года. Это станет для нас уроком для будущего. Но мы сражались до конца. У «Барселоны» отличная команда, но и у нас тоже.

Что думаю о своем выступлении? Приятно быть лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В турнире много замечательных игроков. Быть первым означает, что я хороший нападающий. Но я бы не смог сделать этого сам – без команды. Жаль, что для нас турнир закончился», – ответил Гирасси.