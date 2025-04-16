Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серу ГИРАССИ: «Дуэль с Барселоной станет для нас уроком»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 15:14 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:20
128
0

Серу ГИРАССИ: «Дуэль с Барселоной станет для нас уроком»

Нападающий немецкого клуба верил в камбэк

16 апреля 2025, 15:14 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:20
128
0
Серу ГИРАССИ: «Дуэль с Барселоной станет для нас уроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гірасси

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси прокомментировал победный матч против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:1. Форвард отличился хет-триком, но это не помогло команде пройти в полуфинал.

«Я горжусь командой, потому что мы провели отличный матч, и, считаю, болельщики остались очень довольны. Они увидели качественный футбол. Счет 0:4 в Барселоне – это было немного многовато, чтобы отыграться.

Жаль, что мы слишком сильно отстали в главном матче года. Это станет для нас уроком для будущего. Но мы сражались до конца. У «Барселоны» отличная команда, но и у нас тоже.

Что думаю о своем выступлении? Приятно быть лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В турнире много замечательных игроков. Быть первым означает, что я хороший нападающий. Но я бы не смог сделать этого сам – без команды. Жаль, что для нас турнир закончился», – ответил Гирасси.

По теме:
«Сможем изменить все». Кейн ждет камбэк Баварии против Интера в ЛЧ
ФОТО. Не в настроении. Дембеле отказывался от награды лучшего игрока матча
ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый эпизод
Барселона Боруссия Дортмунд статистика Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Серу Гирасси
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Футбол | 16 апреля 2025, 12:01 7
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»

Боксеры в интернате киевского «Динамо» что-то знали еще много лет назад...

«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16 апреля 2025, 07:32 3
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха

В The Ring объявили, что Усик проведет поединок против Дюбуа

Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16.04.2025, 14:51
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Футбол | 15.04.2025, 18:06
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 19
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем