Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала о его зарплате в донецком «Шахтере» и питерском «Зените».

– Помните первую зарплату Тимощука в «Шахтере»?

– Где-то полторы тысячи долларов. Из них еще надо было заплатить за квартиру и оставалось не так много, но для конца 90-х вполне хватало. Со временем Тимощук начал получать больше. Сначала переписал контракт на 3 тысячи долларов, затем – на 5, затем – 7, далее – 15. Зарплата поднималась постепенно. Пик в «Шахтере» у него был миллион долларов в год.

– Если в «Шахтере» на пике Тимощук получал миллион долларов в год, то какая зарплата была в «зените»?

– Значительно больше. Около трех миллионов в год. Но перед переходом в «зенит» было тоже предложение от «Шахтера» на увеличение суммы контракта. Поэтому здесь выбор был не из-за денег.