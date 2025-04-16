Известного тренера не выпустили из Украины. Он планировал возглавить клуб
Владимир Мазяр рассказал о предложении из Казахстана
Известный украинский тренер Владимир Мазяр рассказал, что у него было предложение о работе от клуба из чемпионата Казахстана. Однако, у специалиста возникли проблемы с пересечением границы – ему отказали в выезде из страны:
«Пробовал покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом», – рассказал тренер.
Владимир Мазяр работал во многих украинских клубах – возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов» и «Горняк-Спорт». Кроме того работал в чемпионате Казахстана с клубом «Акжайык».
В качестве главного тренера завоевал серебро и бронзу Первой лиги, а также выигрывал серебро во Второй лиге Украины.
Ранее сообщалось, что Мазяр вел переговоры с «Атырау».
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