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  4. Известного тренера не выпустили из Украины. Он планировал возглавить клуб
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 11:03 |
855
2

Известного тренера не выпустили из Украины. Он планировал возглавить клуб

Владимир Мазяр рассказал о предложении из Казахстана

16 апреля 2025, 11:03 |
855
2
Известного тренера не выпустили из Украины. Он планировал возглавить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Мазяр

Известный украинский тренер Владимир Мазяр рассказал, что у него было предложение о работе от клуба из чемпионата Казахстана. Однако, у специалиста возникли проблемы с пересечением границы – ему отказали в выезде из страны:

«Пробовал покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом», – рассказал тренер.

Владимир Мазяр работал во многих украинских клубах – возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов» и «Горняк-Спорт». Кроме того работал в чемпионате Казахстана с клубом «Акжайык».

В качестве главного тренера завоевал серебро и бронзу Первой лиги, а также выигрывал серебро во Второй лиге Украины.

Ранее сообщалось, что Мазяр вел переговоры с «Атырау».

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Николай Титюк Источник: Брутальный футбол
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Комментарии 2
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turist86
"Справа в тому, що чемпіонат Казахстану не входить до топ-20, тому я не маю можливості туди поїхати". 
Що це за казочки? Кожен спортсмен, який виїжджає за кордон, підписує документ, у якому зобов'язується повернутися після завершення змагань, тобто через кілька днів або тижнів. А топ-5 чи топ-20 - різниці немає.
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