Известного тренера не выпустили из Украины. Он планировал возглавить клуб

Известный украинский тренер Владимир Мазяр рассказал, что у него было предложение о работе от клуба из чемпионата Казахстана. Однако, у специалиста возникли проблемы с пересечением границы – ему отказали в выезде из страны:

«Пробовал покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом», – рассказал тренер.

Владимир Мазяр работал во многих украинских клубах – возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Львов» и «Горняк-Спорт». Кроме того работал в чемпионате Казахстана с клубом «Акжайык».

В качестве главного тренера завоевал серебро и бронзу Первой лиги, а также выигрывал серебро во Второй лиге Украины.

Ранее сообщалось, что Мазяр вел переговоры с «Атырау».