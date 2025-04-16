Источник: Шахтер не собирается подписывать форварда сборной Украины

Донецкий «Шахтер» не собирается подписывать форварда сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука.

Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы два клуба – вторым назывался турецкий «Трабзонспор». Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что руководство донецкого клуба не рассматривает переход Яремчука.

«Шахтер» опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании украинского форварда во время летнего трансферного окна. Сообщили, что это не соответствует действительности», – рассказал Вацко.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. «Олимпиакос» в текущем сезоне стал чемпионом Греции.