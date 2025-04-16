Ведущая криптовалютная платформа Европы подписала соглашение с ATP Tour

Ведущая криптовалютная платформа Европы Bitpanda подписала многолетнее партнерское соглашение с ATP Tour, став официальным партнером.

Также Bitpanda становится официальным партнером турниров категорий ATP 500 и ATP 250 в Мюнхене, Гамбурге, Базеле, Галле, Штутгарте, Кицбюэле, на Мальорке и в Женеве, начиная с 2025 года.

Имея более десяти лет опыта в построении самой надежной инвестиционной платформы в Европе, Bitpanda на протяжении всего времени сотрудничает с ведущими командами и учреждениями в спортивной индустрии. Это партнерство знаменует собой важную веху в стремлении компании расширить свое присутствие на крупнейших спортивных площадках и получить широкое освещение среди миллионов болельщиков по всему миру, следящих за турнирами ATP Tour.

«Мы уже сотрудничаем с рядом самых известных теннисистов, таких как Александр Зверев, Доминик Тим и Стэн Вавринка. Теперь, сотрудничество с ATP для использования глобальной популярности тенниса как одного из самых уважаемых видов спорта в мире – это логичный следующий шаг для Bitpanda. Аудитория ATP Tour идеально совпадает с нашей целевой аудиторией, что делает это партнерство естественным выбором», – прокомментировал соглашение Эрик Демут, генеральный директор и сооснователь Bitpanda.