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  4. У Степанова есть интересный вариант продолжения карьеры. Это не Германия
Германия
16 апреля 2025, 08:52 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:14
1113
2

У Степанова есть интересный вариант продолжения карьеры. Это не Германия

Артем может уйти в аренду в ФК «Лугано»

16 апреля 2025, 08:52 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:14
1113
2
У Степанова есть интересный вариант продолжения карьеры. Это не Германия
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард леверкузенского Байера Артем Степанов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, куда переберется на правах аренды.

По информации источника, в услугах юного украинского форварда заинтересован ФК «Лугано». Швейцарский клуб якобы рассматривает вариант аренды игрока без права будущего выкупа.

В текущем сезоне 17-летний Степанов провел 26 матчей за юношескую команду клуба во всех турнирах и отличился 21 голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Артема Степанова заинтересован немецкий «Нюрнберг», выступающий во второй Бундеслиге.

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Артем Степанов Бундеслига Байер трансферы трансферы Бундеслиги Лугано чемпионат Швейцарии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Legioners.ua
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Falko
Стоп! Він же ж уже переходить до Нюрнберга, навіть Клозе підтвердив. Чи ліва рука не знає, що робить права?
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Saar
супер кар єра
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