У Степанова есть интересный вариант продолжения карьеры. Это не Германия
Артем может уйти в аренду в ФК «Лугано»
Украинский форвард леверкузенского Байера Артем Степанов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, куда переберется на правах аренды.
По информации источника, в услугах юного украинского форварда заинтересован ФК «Лугано». Швейцарский клуб якобы рассматривает вариант аренды игрока без права будущего выкупа.
В текущем сезоне 17-летний Степанов провел 26 матчей за юношескую команду клуба во всех турнирах и отличился 21 голом и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в услугах Артема Степанова заинтересован немецкий «Нюрнберг», выступающий во второй Бундеслиге.
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