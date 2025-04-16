У Степанова есть интересный вариант продолжения карьеры. Это не Германия

Украинский форвард леверкузенского Байера Артем Степанов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, куда переберется на правах аренды.

По информации источника, в услугах юного украинского форварда заинтересован ФК «Лугано». Швейцарский клуб якобы рассматривает вариант аренды игрока без права будущего выкупа.

В текущем сезоне 17-летний Степанов провел 26 матчей за юношескую команду клуба во всех турнирах и отличился 21 голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Артема Степанова заинтересован немецкий «Нюрнберг», выступающий во второй Бундеслиге.