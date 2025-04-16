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  4. Дембеле пояснил, почему ПСЖ едва не вылетел из ЛЧ от Астон Виллы
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 08:19 |
152
0

Дембеле пояснил, почему ПСЖ едва не вылетел из ЛЧ от Астон Виллы

Француз заявил, что парижский клуб был полностью уверен в своей победе

16 апреля 2025, 08:19 |
152
0
Дембеле пояснил, почему ПСЖ едва не вылетел из ЛЧ от Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» (2:3).

«Мы думали, что играем слишком хорошо. Вы должны быть требовательными, особенно в таких играх. Мы сами себе усложнили задачу. Во втором тайме мы расслабились и подумали, что мы слишком хорошо играем.

При счете 2:1 мы думали, что уже прошли дальше, и все закончилось. Вы можете столкнуться с командами, которых гонит вперед множество болельщиков, которые могут перевернуть игру с ног на голову.

Мы должны быть более требовательны к полуфиналу. Этот матч послужит нам в пользу до конца кампании. Мы прошли этот этап и мы счастливы. Мы собираемся вернуться к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы дойти до финала», – заявил Дембеле.

ПСЖ удалось пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу над «Астон Виллой» (5:4) по итогам двухматчевого противостояния.

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Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла Астон Вилла - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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