Дембеле пояснил, почему ПСЖ едва не вылетел из ЛЧ от Астон Виллы

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» (2:3).

«Мы думали, что играем слишком хорошо. Вы должны быть требовательными, особенно в таких играх. Мы сами себе усложнили задачу. Во втором тайме мы расслабились и подумали, что мы слишком хорошо играем.

При счете 2:1 мы думали, что уже прошли дальше, и все закончилось. Вы можете столкнуться с командами, которых гонит вперед множество болельщиков, которые могут перевернуть игру с ног на голову.

Мы должны быть более требовательны к полуфиналу. Этот матч послужит нам в пользу до конца кампании. Мы прошли этот этап и мы счастливы. Мы собираемся вернуться к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы дойти до финала», – заявил Дембеле.

ПСЖ удалось пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу над «Астон Виллой» (5:4) по итогам двухматчевого противостояния.