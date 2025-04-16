Дембеле пояснил, почему ПСЖ едва не вылетел из ЛЧ от Астон Виллы
Француз заявил, что парижский клуб был полностью уверен в своей победе
Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» (2:3).
«Мы думали, что играем слишком хорошо. Вы должны быть требовательными, особенно в таких играх. Мы сами себе усложнили задачу. Во втором тайме мы расслабились и подумали, что мы слишком хорошо играем.
При счете 2:1 мы думали, что уже прошли дальше, и все закончилось. Вы можете столкнуться с командами, которых гонит вперед множество болельщиков, которые могут перевернуть игру с ног на голову.
Мы должны быть более требовательны к полуфиналу. Этот матч послужит нам в пользу до конца кампании. Мы прошли этот этап и мы счастливы. Мы собираемся вернуться к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы дойти до финала», – заявил Дембеле.
ПСЖ удалось пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу над «Астон Виллой» (5:4) по итогам двухматчевого противостояния.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира выделил Монте Барретта
Ответный поединок 1/4 финала состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву