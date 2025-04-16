Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после поражения своей команды во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:4).

«Мы были отвратительно плохи сегодня. Если бы мне пришлось выбирать, какой проиграть матч, то это был бы этот, а не будущие», – лаконично сказал де Йонг.

«Барселона» смогла квалифицироваться в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев дортмундцев (5:3) по итогам двухматчевого противостояния. Также в полуфинал сумели квалифицироваться футболисты ПСЖ.

Ранее главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился эмоциями от двухматчевого противостояния с дортмундской «Боруссией».