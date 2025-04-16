Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»
Нидерландский полузащитник высказался об ответном матче против дортмундской «Боруссии»
Один из лидеров каталонской «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после поражения своей команды во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:4).
«Мы были отвратительно плохи сегодня. Если бы мне пришлось выбирать, какой проиграть матч, то это был бы этот, а не будущие», – лаконично сказал де Йонг.
«Барселона» смогла квалифицироваться в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев дортмундцев (5:3) по итогам двухматчевого противостояния. Также в полуфинал сумели квалифицироваться футболисты ПСЖ.
Ранее главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился эмоциями от двухматчевого противостояния с дортмундской «Боруссией».
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