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  4. Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 07:38 |
962
0

Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»

Нидерландский полузащитник высказался об ответном матче против дортмундской «Боруссии»

16 апреля 2025, 07:38 |
962
0
Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после поражения своей команды во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:4).

«Мы были отвратительно плохи сегодня. Если бы мне пришлось выбирать, какой проиграть матч, то это был бы этот, а не будущие», – лаконично сказал де Йонг.

«Барселона» смогла квалифицироваться в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев дортмундцев (5:3) по итогам двухматчевого противостояния. Также в полуфинал сумели квалифицироваться футболисты ПСЖ.

Ранее главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился эмоциями от двухматчевого противостояния с дортмундской «Боруссией».

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Френки де Йонг Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона
Олег Вахоцкий Источник
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