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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:37
76
0

Астон Вилла была очень близка к камбеку. Реакция Унаи Эмери на игру ЛЧ

Хозяева поля в Бирмингеме серьезно удивили французский ПСЖ

16 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:37
76
0
Астон Вилла была очень близка к камбеку. Реакция Унаи Эмери на игру ЛЧ
УЕФА

Вечером 15 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

«Астон Вилла» в Бирмингеме дала бой французскому ПСЖ и, сделав камбэк, выиграла матч (3:2). Однако хозяевам этого поля этого оказалось недостаточно после выездного поражения (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Унаи Эмери, главный тренер «Астон Виллы»:

«То, что мы почувствовали от наших болельщиков – было невероятным. Атмосфера на трибунах – замечательная, они получили удовольствие и передали нам энергию. Даже при счёте 0:2 мы сохраняли этот настрой. Но нам ещё есть над чем работать.

Я очень горжусь всем, что мы сделали. Выйти на этот уровень – это самый важный шаг, чтобы достичь того уровня, на котором я хочу видеть «Астон Виллу». Мы хорошо боролись в первом матче, но этого было недостаточно. Сегодня мы были ещё лучше и близки к камбэку. Нам не хватает последнего шага – и именно над этим я хочу работать в нашем процессе».

Джон Макгинн, капитан «Астон Виллы»:

«Я горжусь своими товарищами по команде и клубом – мы прошли большой путь. Мы были очень, очень близки, но немного не дотянули. У нас были моменты, чтобы перевести игру в овертайм, но мы должны гордиться тем, как мы вернулись в матч против одной из лучших команд мира».

Наставления Эмери в перерыве? Он сказал: «Я горжусь выступлением – продолжайте, никогда не знаешь, что будет дальше». Мы не сдались. Это был хаос, но мы отдали все силы, и каждый болельщик «Астон Виллы» уйдёт со стадиона с огромной гордостью».

Эзри Конса, защитник «Астон Виллы»:

«Мы очень хорошо прошли этот турнир, дошли до четвертьфинала – это был отличный сезон. Как только уляжется пыль, мы сможем быть довольны. Можно представить, что мы чувствуем. Обидно быть настолько близкими, но мы должны гордиться тем, как сыграли во втором тайме. Забить три гола против такой сильной команды – это заслуживает уважения.

Доннарумма? Он сделал несколько отличных сэйвов. Мы показали, что можем конкурировать на самом высоком уровне, и хотим сделать это снова в следующем сезоне».

В перерыве мы чувствовали, что нам нечего терять. Мы хотели выйти на поле и доказать свою состоятельность. У нас были моменты – я считаю, что забил самый трудный. Не думаю, что мы могли сделать что-то больше».

Юри Тилеманс, полузащитник «Астон Виллы»:

«В начале второго тайма мы отдали все силы. Все очень старались, чтобы быть настолько близко. Мы давили на них как могли, но немного не хватило. Мы точно можем гордиться собой. Вылет из турнира – это обидно, но мы гордимся победой и нашим настроем».

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Астон Вилла пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Унаи Эмери Джон Макгинн Эзри Конса Юри Тилеманс
Николай Степанов Источник: УЕФА
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