ПСЖ допустил ошибки и чуть не поплатился. Реакция Луиса Энрике на игру

Вечером 15 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

«Астон Вилла» в Бирмингеме дала бой французскому ПСЖ и сделала камбэк, выиграв матч (3:2). Однако хозяевам этого оказалось недостаточно после выездного поражения (1:3).

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Луис Энрике, главный тренер ПСЖ:

«Для такой команды, как наша, с такими молодыми игроками, это впечатляюще. Я должен отдать должное своим игрокам и болельщикам, потому что они всегда нас поддерживают.

Когда ты пропускаешь два гола за три минуты в такой атмосфере на стадионе – это всегда тяжело. Но это важно для нас, потому что мы можем вырасти через такие страдания.

Я ещё долго не забуду этот матч. Это отличный турнир – нужно управлять многими вещами, и играть на выезде всегда трудно. Это был странный матч, потому что мы доминировали с первой минуты и забили два мяча – это было великолепно. А потом мы допустили некоторые ошибки и поплатились за это».

Витинья, полузащитник ПСЖ:

«Это было сложно. В начале второго тайма, когда трибуны погнали их вперёд, «Астон Вилла» сильно осложнила нам жизнь. Но мы прошли дальше и теперь можем с нетерпением ждать полуфинала.

Самое главное – это выход в полуфинал. Это было нелегко, но мы смогли удержать своё преимущество до конца. Когда мы не в лучшей форме – нас могут наказать, как сегодня».