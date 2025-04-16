Грегор КОБЕЛЬ: «В Дортмунде не случилось чуда, но это был хороший матч»

Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).

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Грегор Кобель, вратарь Боруссии Дортмунда, после матча сказал:

«Сегодня вечером не случилось чуда, но все равно это был хороший матч. Мы поставили себя в трудное положение в первом матче. Наша цель была – выжать максимум из сегодняшнего дня.

Мы знали, что на этом стадионе возможно все, независимо от соперника. Ментально мы сделали все правильно, но в итоге не были полностью вознаграждены. Это очень обидно».