Рональд АРАУХО: «Мы понимали, что играть в Дортмунде будет тяжело»
Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала ЛЧ
Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).
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Рональд Араухо, защитник Барселоны, после матча сказал:
«Мы знали, что они играют дома, на особом стадионе, и им нечего терять. В прошлом году они здесь доминировали над всеми соперниками.
Так что мы понимали, что будет тяжело. Но в итоге мы смогли выйти в полуфинал и сделали это заслуженно по сумме двух матчей».
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