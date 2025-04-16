Рональд АРАУХО: «Мы понимали, что играть в Дортмунде будет тяжело»

Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рональд Араухо, защитник Барселоны, после матча сказал:

«Мы знали, что они играют дома, на особом стадионе, и им нечего терять. В прошлом году они здесь доминировали над всеми соперниками.

Так что мы понимали, что будет тяжело. Но в итоге мы смогли выйти в полуфинал и сделали это заслуженно по сумме двух матчей».