Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне
Парижская команда имеет возможность выиграть даже 5 турниров за год
После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов две команды – «Барселона» и ПСЖ – имеют шансы оформить квадрупл – получить 4 трофея в сезоне.
Испанская «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в Дортмунде (1:3). В первом матче они уверенно победили Боруссию со счетом 4:0, что и позволило пройти дальше.
Ранее каталонская команда выиграла Суперкубок Испании, лидирует в Ла Лиге и вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским Реалом.
Парижский ПСЖ также потерпели поражение в четвертьфинале (2:3) – против «Астон Виллы», но сохранили преимущество по сумме двух матчей благодаря победе 3:1 в первой игре.
В текущем сезоне ПСЖ уже выиграл чемпионат Франции и Суперкубок, а также вышел в финал Кубка Франции, где встретится с Реймсом.
Кроме того, у ПСЖ есть шанс даже на пять трофеев, ведь летом примет участие в Клубном чемпионате мира 2025 в США, куда «Барселона» не попала.
Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне
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