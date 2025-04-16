После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов две команды – «Барселона» и ПСЖ – имеют шансы оформить квадрупл – получить 4 трофея в сезоне.

Испанская «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в Дортмунде (1:3). В первом матче они уверенно победили Боруссию со счетом 4:0, что и позволило пройти дальше.

Ранее каталонская команда выиграла Суперкубок Испании, лидирует в Ла Лиге и вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским Реалом.

Парижский ПСЖ также потерпели поражение в четвертьфинале (2:3) – против «Астон Виллы», но сохранили преимущество по сумме двух матчей благодаря победе 3:1 в первой игре.

В текущем сезоне ПСЖ уже выиграл чемпионат Франции и Суперкубок, а также вышел в финал Кубка Франции, где встретится с Реймсом.

Кроме того, у ПСЖ есть шанс даже на пять трофеев, ведь летом примет участие в Клубном чемпионате мира 2025 в США, куда «Барселона» не попала.

Будет ли квадрупл? ПСЖ и Барселона сохраняют шансы на 4 трофея в сезоне