Лига чемпионов15 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:46
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ВИДЕО. Гирасси оформил хет-трик для Боруссии Д в ворота Барселоны
Команде из Дортмунда надо забивать еще два мяча
15 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:46
457
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15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
На 76-й минуте Серу Гирасси оформил хет-трик (3:1). Боруссии Д надо забивать еще два мяча.
ГОЛ! 3:1. Серу Гирасси, 76 мин
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