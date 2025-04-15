Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гирасси оформил хет-трик для Боруссии Д в ворота Барселоны
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:46
457
0

ВИДЕО. Гирасси оформил хет-трик для Боруссии Д в ворота Барселоны

Команде из Дортмунда надо забивать еще два мяча

15 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:46
457
0
ВИДЕО. Гирасси оформил хет-трик для Боруссии Д в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

На 76-й минуте Серу Гирасси оформил хет-трик (3:1). Боруссии Д надо забивать еще два мяча.

ГОЛ! 3:1. Серу Гирасси, 76 мин

По теме:
Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии и Лиги Чемпионов
Два защитника ПСЖ возглавляют статистические рейтинги Лиги Чемпионов
ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов
Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Серу Гирасси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 15 апреля 2025, 23:52 6
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ

Английская команда едва не сотворила сенсацию, выиграв после 0:2

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15 апреля 2025, 09:34 8
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом

Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры

Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Футбол | 15.04.2025, 19:50
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15.04.2025, 08:26
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 2
Футбол
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 6
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем