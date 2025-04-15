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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:01
587
0

Тренеры Боруссии Д и Барселоны назвали стартовые составы на ответный матч

15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:01
587
0
Тренеры Боруссии Д и Барселоны назвали стартовые составы на ответный матч
Коллаж Sport.ua

15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд будет принимать испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал на лучшего в паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).

Тренеры Боруссии Д и Барселоны назвали стартовые составы на ответный матч

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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