Лига чемпионов15 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:01
587
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Тренеры Боруссии Д и Барселоны назвали стартовые составы на ответный матч
15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:01
587
0
15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд будет принимать испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал на лучшего в паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).
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Тренеры Боруссии Д и Барселоны назвали стартовые составы на ответный матч
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