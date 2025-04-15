Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд

17-летний немецкий теннисист Диего Дедура-Паломеро (АТР 549) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В 1-м раунде Диего прошел Дениса Шаповалов (Канада, ATP 29). Канадец отказался продолжать борьбу в середине второго сета.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. 1/16 финала

Диего Дедура-Паломеро (Германия) [LL] – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6 (7:2), 3:0, RET., Шаповалов

Диего стал первым теннисистом 2008 года рождения, который не только сыграл на уровне Тура, но и первым, кто сумел добыть победу.

Дедура-Паломера стартовал в Германии из квалификации, где вначале прошел Маккензи Макдонольда, а затем уступил Александру Бублику. В основную сетку Диего попал после отказа Гаэля Монфиса, который и должен был встретиться с Шаповаловым.

В социальных сетях шутят, что болельщики ждали интересный поединок Монфис – Шаповалов, а в итоге из этой пары во 2-й раунд прошел 17-летний лаки-лузер 2008 года рождения.

Следующим соперником юного немца будет Зизу Бергс. Забавно, что бельгиец на старте пятисотника одолел Бублика, а так бы у Диего мог бы быть шанс взять реванш у представителя Казахстана за поражение в отборе.

К слову, некоторые украинские болельщики могут знать Дедура-Паломеро – в октябре 2022 году Диего в финале Tennis Europe Junior Masters среди игроков до 14 лет он переиграл украинского теннисиста Никиту Белозерцева.