Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Оба украинских гранда нацелены на Польшу
Стало известно, где планируют проводить еврокубковые матчи следующего сезона киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», сообщает Петр Слонка.
По информации источника, оба украинских гранда намерены играть в Польше.
«Динамо» хочет провести все матчи еврокубков в Польше, а донецкий клуб рассчитывает сыграть там хотя бы на этапе квалификации, но Польша не рассматривает ка единственный вариант.
Уточняется, что оба клуба нацелены на одни и те же стадионы.
Прошлую еврокубковую кампанию украинские клубы провели в Германии.
Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко определился с будущим в «Динамо».
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