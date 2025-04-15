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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 19:50 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:55
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0

Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков

Оба украинских гранда нацелены на Польшу

15 апреля 2025, 19:50 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:55
755
0
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Стало известно, где планируют проводить еврокубковые матчи следующего сезона киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», сообщает Петр Слонка.

По информации источника, оба украинских гранда намерены играть в Польше.

«Динамо» хочет провести все матчи еврокубков в Польше, а донецкий клуб рассчитывает сыграть там хотя бы на этапе квалификации, но Польша не рассматривает ка единственный вариант.

Уточняется, что оба клуба нацелены на одни и те же стадионы.

Прошлую еврокубковую кампанию украинские клубы провели в Германии.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко определился с будущим в «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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