Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков

Стало известно, где планируют проводить еврокубковые матчи следующего сезона киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», сообщает Петр Слонка.

По информации источника, оба украинских гранда намерены играть в Польше.

«Динамо» хочет провести все матчи еврокубков в Польше, а донецкий клуб рассчитывает сыграть там хотя бы на этапе квалификации, но Польша не рассматривает ка единственный вариант.

Уточняется, что оба клуба нацелены на одни и те же стадионы.

Прошлую еврокубковую кампанию украинские клубы провели в Германии.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко определился с будущим в «Динамо».