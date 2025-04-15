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  4. «Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
Италия
15 апреля 2025, 19:28 |
1311
2

«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику

Рикардо Тревисани раскритиковал украинского страйкера

15 апреля 2025, 19:28 |
1311
2
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Рикардо Тревисани раскритиковал игру украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика после матча с «Лацио»:

«На него не очень приятно смотреть, если он не может забивать голы, то от него редко есть польза. Есть нападающие, которые проводят хорошие матчи, даже если не забивают, но он к этой категории не относится. В дерби Шомуродов сыграл лучше него. Меня вообще раздражает то, что при росте 190 см и весе 90 кг он не выигрывает борьбу: не делает пас через плечо, и нет соперника, которого бы беспокоило его присутствие. У него звериное телосложение, и это ненормально».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 41 матч на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» нашла двухметрового конкурента Довбику.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Кирияка Источник: Roma News
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Комментарии 2
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MaximusOne
Яремчук ще вищий і статутний, але теж нічого спільного з Лукаку чи Левандовським. З наших центр форвардів напевно тільки Селезньов вмів боротися і вигравати боротьбу в штрафному майданчику.
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