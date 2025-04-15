Рома нашла двухметрового конкурента Довбику. Переговоры уже начаты
Лоренцо Лукка может покинуть «Удинезе»
Римская «Рома» интересуется итальянским нападающим «Удинезе» Лоренцо Луккой, сообщает издание CalcioMercato.
По информации источника, «волки» уже начали переговоры по трансферу 24-летнего футболиста, рост которого составляет 2.01 метра.
Напомним, на позиции центрфорварда в «Роме» выступает украинец Артем Довбик.
В сезоне 2024/25 Лоренцо Лукка провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» хочет подписать нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.
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