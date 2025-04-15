Рома нашла двухметрового конкурента Довбику. Переговоры уже начаты

Римская «Рома» интересуется итальянским нападающим «Удинезе» Лоренцо Луккой, сообщает издание CalcioMercato.

По информации источника, «волки» уже начали переговоры по трансферу 24-летнего футболиста, рост которого составляет 2.01 метра.

Напомним, на позиции центрфорварда в «Роме» выступает украинец Артем Довбик.

В сезоне 2024/25 Лоренцо Лукка провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет подписать нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.