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  4. Рома нашла двухметрового конкурента Довбику. Переговоры уже начаты
Италия
15 апреля 2025, 14:56 |
983
0

Рома нашла двухметрового конкурента Довбику. Переговоры уже начаты

Лоренцо Лукка может покинуть «Удинезе»

15 апреля 2025, 14:56 |
983
0
Рома нашла двухметрового конкурента Довбику. Переговоры уже начаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Римская «Рома» интересуется итальянским нападающим «Удинезе» Лоренцо Луккой, сообщает издание CalcioMercato.

По информации источника, «волки» уже начали переговоры по трансферу 24-летнего футболиста, рост которого составляет 2.01 метра.

Напомним, на позиции центрфорварда в «Роме» выступает украинец Артем Довбик.

В сезоне 2024/25 Лоренцо Лукка провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет подписать нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

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Лоренцо Лукка Артем Довбик Рома Рим Удинезе трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Calciomercato
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