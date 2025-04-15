Полузащитник Карпат: «Сейчас мы с Рухом по разные стороны баррикад»

В 25-м туре чемпионата УПЛ в центре внимания будет поединок во Львове между земляками: «Карпатами» и «Рухом». Интерес к матчу подогревает и тот факт, что за «зелёно-белых» выступает группа игроков, ранее защищавших цвета «Руха».

Один из них – Олег Федор в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от субботнего противостояния.

– Уверен, что у дерби, как и у кубковых соревнований, – свои законы. Здесь не всегда побеждает фаворит. Вспоминается, какой в прошлом году был ажиотаж, когда «Рух» встречался с «Карпатами» сначала в УПЛ, а затем в розыгрыше Кубка. Те противостояния надолго запомнились своей напряжённостью.

– В ближайшую субботу очередное дерби, только теперь ты уже в рядах «Карпат», хотя до конца 2025 года принадлежишь «Руху».

– Ещё прошлой осенью в это трудно было поверить, но сейчас мы действительно, образно говоря, по разные стороны баррикад. С другой стороны, я воспитанник «Карпат», так что, можно сказать, вернулся домой. По крайней мере, в команде меня приняли очень хорошо.

– Согласно условиям аренды, ты имеешь право играть против команды, которой принадлежишь. Будешь как-то по-особенному настраиваться на «Рух»?

– Знаете, главное – подойти к матчу в боевых кондициях, а уже тренерскому штабу решать, выпускать ли меня с первых минут или на замену. И важно в каждом матче приносить пользу своей команде.

– По стилю игры «Карпаты» и «Рух» довольно заметно отличаются. А тебе где комфортнее?

– На эту тему можно долго дискутировать. Главное, что я играю на своей любимой позиции – «десятки».

– Из тех матчей, что ты провёл за «Карпаты», какой запомнился больше всего?

– По разным причинам я сыграл только в трёх поединках. Отдельно выделю игру с «Шахтёром», в которой нам удалось дать бой чемпиону. Такие битвы – это, прежде всего, ценный опыт.

– В прошлом году ты не только закрепился в основе «Руха», но и дебютировал в молодёжной сборной Украины. Чувствуешь, что прибавляешь на международной арене?

– Этот вопрос больше к тренерскому штабу молодёжки. Моё дело – выходить и показывать в каждом матче свои лучшие качества. Хотя ещё есть над чем работать, ведь я не могу сказать, что являюсь игроком основного состава сборной. Впрочем, как и в «Карпатах».