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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 14:07 |
885
1

Защитник сборной Украины завершает реабилитацию после травмы

Алексей Сыч травмировался в игре с Бельгией

15 апреля 2025, 14:07 |
885
1
Защитник сборной Украины завершает реабилитацию после травмы
УАФ. Алексей Сыч

20 марта в поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу с Бельгией защитник национальной сборной Украины Алексей Сыч вынужден был попросить замену из-за повреждения колена.

Как стало известно Sport.ua, курс реабилитации у игрока львовских «Карпат» проходит успешно и планируется, что перед календарным матчем 26 тура УПЛ с «Оболонью», который состоится 26 апреля он уже будет тренироваться в общей группе.

Во второй части сезона Алексей Сыч провел за «Карпаты» четыре матча в чемпионате.

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцом».

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Алексей Сыч Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд травма колена
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Володимир
Пока это не игрок сборной , а просто парень на просмотре . 
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