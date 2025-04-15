Защитник сборной Украины завершает реабилитацию после травмы

20 марта в поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу с Бельгией защитник национальной сборной Украины Алексей Сыч вынужден был попросить замену из-за повреждения колена.

Как стало известно Sport.ua, курс реабилитации у игрока львовских «Карпат» проходит успешно и планируется, что перед календарным матчем 26 тура УПЛ с «Оболонью», который состоится 26 апреля он уже будет тренироваться в общей группе.

Во второй части сезона Алексей Сыч провел за «Карпаты» четыре матча в чемпионате.

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцом».