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  4. «Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал
Испания
15 апреля 2025, 18:50 |
1046
0

«Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал

Отец Алексиса Макаллистера дал краткий комментарий

15 апреля 2025, 18:50 |
1046
0
«Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Ма

Отец аргентинского полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера дал краткий комментарий касательно слухов о трансфере его сына в Реал:

«Комментировать нечего. Алексис очень счастлив в «Ливерпуле», у него есть контракт, и он хочет побеждать там».

«Важно уважать клуб, за который он играет, и любые комментарии с нашей стороны были бы излишними».

В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 45 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что бывшая звезда мадридского «Реала» может возглавить «Шальке».

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Алексис Макаллистер Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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