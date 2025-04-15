«Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал
Отец Алексиса Макаллистера дал краткий комментарий
Отец аргентинского полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера дал краткий комментарий касательно слухов о трансфере его сына в Реал:
«Комментировать нечего. Алексис очень счастлив в «Ливерпуле», у него есть контракт, и он хочет побеждать там».
«Важно уважать клуб, за который он играет, и любые комментарии с нашей стороны были бы излишними».
В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 45 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что бывшая звезда мадридского «Реала» может возглавить «Шальке».
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