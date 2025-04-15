Бывшая звезда мадридского Реала может возглавить Шальке

Бывший испанский футболист, а теперь тренер Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Шальке», который выступает во Второй Бундеслиге.

Об этом сообщает издание Bild.

Сейчас Рауль тренирует команду «Реал Мадрид Кастилья». Информируют, что наставник не против пойти на повышение и возглавить клуб с хорошей в прошлом историей.

У «Шальке» в последнее время возникают финансовые проблемы, но руководство клуба не оставляет надежд вернуться в элиту немецкого футбола.

Известно, что кроме Рауля, в команде изучают возможность пригласить на тренерскую должность экс-наставника сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что украинец Артем Степанов может стать игроком клуба из Второй Бундеслиги.

