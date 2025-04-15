Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал

Представители каталонской «Барселоны» будут следить за ганским полузащитником «Арсенала» Томасом Партеем, сообщает Fichajes.

По информации источника, представители испанского гранда будут наблюдать за игрой 31-летнего футболиста во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Реалом».

«Барселона» намерена подписать Томаса в качестве свободного агента эти летом.

В текущем сезоне Томас Партей провел 45 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал неожиданную тактику на матч с «Арсеналом».