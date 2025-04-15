Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал
Томас Партей привлекает внимание испанского гранда
Представители каталонской «Барселоны» будут следить за ганским полузащитником «Арсенала» Томасом Партеем, сообщает Fichajes.
По информации источника, представители испанского гранда будут наблюдать за игрой 31-летнего футболиста во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Реалом».
«Барселона» намерена подписать Томаса в качестве свободного агента эти летом.
В текущем сезоне Томас Партей провел 45 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал неожиданную тактику на матч с «Арсеналом».
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