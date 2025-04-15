Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал
Испания
15 апреля 2025, 19:15 |
798
0

Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал

Томас Партей привлекает внимание испанского гранда

15 апреля 2025, 19:15 |
798
0
Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Представители каталонской «Барселоны» будут следить за ганским полузащитником «Арсенала» Томасом Партеем, сообщает Fichajes.

По информации источника, представители испанского гранда будут наблюдать за игрой 31-летнего футболиста во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Реалом».

«Барселона» намерена подписать Томаса в качестве свободного агента эти летом.

В текущем сезоне Томас Партей провел 45 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал неожиданную тактику на матч с «Арсеналом».

По теме:
Погба готов играть не только в Европе. Летом он попытается найти новый клуб
Лидер Ливерпуля: «У клуба будет большое трансферное лето»
«Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал
Томас Партей Арсенал Лондон Барселона Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Футбол | 15 апреля 2025, 11:59 8
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны

Зубковы провели время в Турции

Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт
Футбол | 15 апреля 2025, 19:35 0
Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт
Цель – 1000 голов в карьере. Роналду согласовал новый контракт

Хочет сыграть на ЧМ-2026

Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Бокс | 15.04.2025, 09:14
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Футбол | 14.04.2025, 20:32
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
Футбол | 14.04.2025, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 8
Футбол
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 14
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 2
Футбол
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 18
Футбол
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем