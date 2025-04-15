План, который уничтожит Арсенал. Анчелотти выбрал неожиданную тактику

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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По информации издания DefensaCentral, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти имеет план, который поможет «уничтожить Арсенал». Он планирует дать больше игровых минут в игре бразильскому нападающему Эндрику, но при этом стартовая тройка нападения Винисиус - Мбаппе - Родриго останется неизменной.

Однако изменения в основном составе все же могут произойти. В качестве части своего плана итальянец может выпустить в полузащите одновременно и Джуда Беллингема, и Браима Диаса, сделав среднюю линию команды максимально атакующей.

Ответный матч между мадридским Реалом и Арсеналом состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.