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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 17:55 |
637
0

Экс-арбитр ФИФА удивлен позицией куратора украинского судейства Риццоли

Олег Орехов – о судействе в последних скандальных матчах УПЛ

15 апреля 2025, 17:55 |
637
0
Экс-арбитр ФИФА удивлен позицией куратора украинского судейства Риццоли
УПЛ

В каждом туре игра команд из тройки лидеров привлекает повышенное внимание. Так было и в 24-м во Львове, где встречались «Рух» и один из претендентов на медали, «Александрия». На 76-й минуте этого поединка произошел эпизод, который вызвал немало споров. Получив передачу от партнера в штрафной львовян игрок команды гостей Артем Козак развернулся и пробил в направлении ворот. Мяч попал в руку футболиста «Руха» Дениса Пидгурского, однако арбитр на этот момент внимания не обратил. Сам Козак поднял руки вверх, демонстрируя свое удивление такой трактовкой правил. Да и на тренерской скамейке и возле нее реакция на эпизод была достаточно горячей. По завершении матча главный тренер «Александрии» Руслан Ротань выразил свое возмущение судейством, обвинив рефери в предвзятости.

Скандальный эпизод Sport.ua попросил прокомментировать экс-арбитра ФИФА Олега Орехова.

– Сложный эпизод, потому как и на видеоповторе четко нельзя понять, – сказал он. – Если мяч попал в правую руку Пидгурского, то в таком случае можно констатировать, что он ею не играл, ведь она была прижата к туловищу. Поэтому следует понимать, что очень близкое расстояние от игрока, наносившего удар, и до того, который оборонялся, держа правую руку возле тела, не является основанием для назначения пенальти. В таких случаях игру нужно продолжить. Совсем другое дело – левая рука. В том моменте она была отведена в сторону, закрывая движение мячу и была в неестественном положении. Таково мое мнение.

Остановился Олег Орехов и на эпизоде, который стал резонансным в предыдущем, 23-м туре УПЛ. Речь о матче «Полесье» – «Карпаты», в котором незадолго до финального свистка голкипер житомирской команды Олег Кудрик в собственной штрафной площадке кулаком ударил в голову львовского футболиста.

– В своем комментарии для Sport.ua я выразил свою убежденность, что удар в голову – это пенальти, а вот куратор украинских рефери Никола Риццоли говорит, что это контактный вид спорта, – продолжает Орехов. – Однако не понимаю, при чем здесь вообще контактный вид спорта к удару кулаком в голову? Допустим, если бы Кудрик вышел из ворот и промахнулся мимо мяча, а львовянин Игорь Невес сыграл, после чего один футболист по инерции врезался в другого, то да – я согласен, что одиннадцатиметрового в таком случае нет. Но когда вратарь в мяч не играет, а бьет в голову, то о чем здесь еще можно говорить? Вся страна видит, что это удар в голову, а нам рассказывают о «контактном виде спорта». Обидно, очень обидно.

Ранее стало известно, позволит ли «Рух» сыграть своим игрокам в львовском дерби.

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Олег Орехов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Никола Риццоли инсайд судейство судьи (арбитры) Рух Львов Александрия Рух - Александрия Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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