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  4. На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Англия
15 апреля 2025, 18:23 |
379
0

На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер

Кевин де Брюйне привлекает внимание «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ» и «Челси»

15 апреля 2025, 18:23 |
379
0
На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание нескольких грандов, сообщает El Nacional.

По информации источника, за 33-летним футболистом, который покинет «горожан», следят «ПСЖ», «Барселона», «Бавария» и «Челси», но именно французский клуб является лидером в гонке за Кевина.

Все перечисленные клубы привлекает возможность пописать бельгийца бесплатно, но препятствием является то, что в Манчестере у Кевина была одна из самых высоких зарплат в АПЛ, которую платить может далеко не каждый.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 33 матча н клубном уровне, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола разочаровался в де Брюйне.

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Бавария Барселона Челси ПСЖ Кевин де Брюйне Манчестер Сити свободный агент трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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