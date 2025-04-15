На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание нескольких грандов, сообщает El Nacional.

По информации источника, за 33-летним футболистом, который покинет «горожан», следят «ПСЖ», «Барселона», «Бавария» и «Челси», но именно французский клуб является лидером в гонке за Кевина.

Все перечисленные клубы привлекает возможность пописать бельгийца бесплатно, но препятствием является то, что в Манчестере у Кевина была одна из самых высоких зарплат в АПЛ, которую платить может далеко не каждый.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 33 матча н клубном уровне, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола разочаровался в де Брюйне.