На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Кевин де Брюйне привлекает внимание «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ» и «Челси»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание нескольких грандов, сообщает El Nacional.
По информации источника, за 33-летним футболистом, который покинет «горожан», следят «ПСЖ», «Барселона», «Бавария» и «Челси», но именно французский клуб является лидером в гонке за Кевина.
Все перечисленные клубы привлекает возможность пописать бельгийца бесплатно, но препятствием является то, что в Манчестере у Кевина была одна из самых высоких зарплат в АПЛ, которую платить может далеко не каждый.
В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 33 матча н клубном уровне, забил 5 голов и отдал 8 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола разочаровался в де Брюйне.
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