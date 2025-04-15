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  4. Гвардиола разочаровался в де Брюйне. Кевин планирует предать Ман Сити
Англия
15 апреля 2025, 02:01 |
262
0

Гвардиола разочаровался в де Брюйне. Кевин планирует предать Ман Сити

Бельгийский полузащитник может продолжить карьеру в «Челси», «Арсенале», «МЮ» или «Ньюкасле»

15 апреля 2025, 02:01 |
262
0
Гвардиола разочаровался в де Брюйне. Кевин планирует предать Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне и Пеп Гвардиола

4 апреля 2025 года бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из английского «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

Как сообщает издание El Nacional, Кевином де Брюйне сейчас интересуются лондонские «Челси» и «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

По информации источника, 33-летний футболист готов перейти в один из этих клубов, и это очень разочаровывает главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который, как и фанаты «Ман Сити», считают такое решение настоящим предательством.

В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

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Кевин де Брюйне Пеп Гвардиола Манчестер Сити Челси Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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