Гвардиола разочаровался в де Брюйне. Кевин планирует предать Ман Сити

4 апреля 2025 года бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из английского «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25.

Как сообщает издание El Nacional, Кевином де Брюйне сейчас интересуются лондонские «Челси» и «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

По информации источника, 33-летний футболист готов перейти в один из этих клубов, и это очень разочаровывает главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который, как и фанаты «Ман Сити», считают такое решение настоящим предательством.

В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.