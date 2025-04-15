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  4. Полузащитник Кривбасса о матче с Динамо: «Преимущества у соперника не было»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 15:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:59
263
3

Полузащитник Кривбасса о матче с Динамо: «Преимущества у соперника не было»

Денис Кузык прокомментировал результат матча с лидером УПЛ

15 апреля 2025, 15:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:59
263
3
Полузащитник Кривбасса о матче с Динамо: «Преимущества у соперника не было»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

В матче 24-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле встретился с киевским «Динамо». Гости одержали победу со счетом 2:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник криворожского клуба Денис Кузык.

– «Кривбасс» дал достойное сопротивление «Динамо», но все же уступил. В чем причина?

– Да, мы хорошо разобрали игру соперника. Делали все, чтобы набрать зачетные баллы. «Динамо» почти ничего не создало в первом тайме. Один этот момент – прострел – гол. Как там мяч никого не задел и дошел до игрока соперника – даже не знаю. Где-то не повезло.

– Матч получился эмоциональным?

– Настроение было боевое. Пытались не проиграть борьбу на поле. Да, игра получилась эмоциональной. Но это футбол, он не бывает без эмоций.

– Когда «Динамо» осталось в меньшинстве, не сказала бы, что «Кривбассу» стало легче…

– Не сказал бы так. Они просто забили быстро второй гол, еще довольно легко. Преимущества у соперника не было. Они просто реализовали свои моменты, а мы – нет.

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Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Кузык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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Перець
мабуть бухий вийшов на поле
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Saar
неадекват
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