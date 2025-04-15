Полузащитник Кривбасса о матче с Динамо: «Преимущества у соперника не было»

В матче 24-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле встретился с киевским «Динамо». Гости одержали победу со счетом 2:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник криворожского клуба Денис Кузык.

– «Кривбасс» дал достойное сопротивление «Динамо», но все же уступил. В чем причина?

– Да, мы хорошо разобрали игру соперника. Делали все, чтобы набрать зачетные баллы. «Динамо» почти ничего не создало в первом тайме. Один этот момент – прострел – гол. Как там мяч никого не задел и дошел до игрока соперника – даже не знаю. Где-то не повезло.

– Матч получился эмоциональным?

– Настроение было боевое. Пытались не проиграть борьбу на поле. Да, игра получилась эмоциональной. Но это футбол, он не бывает без эмоций.

– Когда «Динамо» осталось в меньшинстве, не сказала бы, что «Кривбассу» стало легче…

– Не сказал бы так. Они просто забили быстро второй гол, еще довольно легко. Преимущества у соперника не было. Они просто реализовали свои моменты, а мы – нет.