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  4. Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов
Испания
17 апреля 2025, 01:58 |
253
0

Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов

Фаворитом есть и будет Хаби Алонсо

17 апреля 2025, 01:58 |
253
0
Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб уже этим летом. У итальянца есть действующий контракт с «бланкос» и на следующий сезон, но отношения будут разорваны раньше.

Президент «Реала» Флорентино Перес уже определил, кто возглавит мадридский клуб. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Перес восхищен тренером «Байера» Хаби Алонсо. Президенту нравятся идеи Хаби, его стиль и наследие «Реала». Алонсо есть и будет для «Реала» вариантом №1, №2, №3.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид назначение тренера отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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