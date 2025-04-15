Автор дубля. Зубков попал в символическую сборную 31-го тура Суперлиги
Статистический портал SofaScore отметил старания украинца
С 11 по 14 апреля в чемпионате Турции были проведены матчи 31-го тура.
В одном из матчей «Трабзонспор» на своем поле принимал одного из аутсайдеров лиги – «Ризеспор». Противостояние завершилось убедительной победой хозяев со счетом 2:0.
Автором победного дубля стал украинский футболист Александр Зубков, проведший на поле 80 минут.
Благодаря такому яркому выступлению Александр попал в символическую сборную тура от статистического портала SofaScore. Оценка Зубкова за матч составила 8.6 балла.
Символическая сборная 31 тура чемпионата Турции от SofaScore
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