Автор дубля. Зубков попал в символическую сборную 31-го тура Суперлиги

С 11 по 14 апреля в чемпионате Турции были проведены матчи 31-го тура.

В одном из матчей «Трабзонспор» на своем поле принимал одного из аутсайдеров лиги – «Ризеспор». Противостояние завершилось убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Автором победного дубля стал украинский футболист Александр Зубков, проведший на поле 80 минут.

Благодаря такому яркому выступлению Александр попал в символическую сборную тура от статистического портала SofaScore. Оценка Зубкова за матч составила 8.6 балла.

Символическая сборная 31 тура чемпионата Турции от SofaScore