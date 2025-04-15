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Турция
15 апреля 2025, 15:08 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:10
163
0

Автор дубля. Зубков попал в символическую сборную 31-го тура Суперлиги

Статистический портал SofaScore отметил старания украинца

15 апреля 2025, 15:08 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:10
163
0
Автор дубля. Зубков попал в символическую сборную 31-го тура Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

С 11 по 14 апреля в чемпионате Турции были проведены матчи 31-го тура.

В одном из матчей «Трабзонспор» на своем поле принимал одного из аутсайдеров лиги – «Ризеспор». Противостояние завершилось убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Автором победного дубля стал украинский футболист Александр Зубков, проведший на поле 80 минут.

Благодаря такому яркому выступлению Александр попал в символическую сборную тура от статистического портала SofaScore. Оценка Зубкова за матч составила 8.6 балла.

Символическая сборная 31 тура чемпионата Турции от SofaScore

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Александр Зубков символическая сборная Трабзонспор SofaScore чемпионат Турции по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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