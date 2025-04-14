Александр ЗУБКОВ: «Я должен был делать хет-трик в первом тайме»
Украинец доволен победой своей команды в матче чемпионата Турции
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился эмоциями после победного матча над «Ризеспором» в чемпионате Турции, где он отличился дублем.
«Это были очень важные 3 очка для нашей команды. Мы продолжим идти по этому пути. Я должен был делать хет-трик в первом тайме. Озан отлично отдал, но я не смог воспользоваться этим моментом.
Это были очень ценные 3 очка для нас. Также это были две отличные передачи от наших крайних защитников, и я оказался именно там, где и должен быть, они внесли большой вклад в наши голы», – сказал Зубков.
Ранее сообщалось, что Александр Зубков вошел в историю Трабзонспора, отличившись дублем в матче чемпионата Турции.
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