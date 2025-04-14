Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «Я должен был делать хет-трик в первом тайме»
Турция
14 апреля 2025, 11:26 |
266
0

Александр ЗУБКОВ: «Я должен был делать хет-трик в первом тайме»

Украинец доволен победой своей команды в матче чемпионата Турции

14 апреля 2025, 11:26 |
266
0
Александр ЗУБКОВ: «Я должен был делать хет-трик в первом тайме»
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился эмоциями после победного матча над «Ризеспором» в чемпионате Турции, где он отличился дублем.

«Это были очень важные 3 очка для нашей команды. Мы продолжим идти по этому пути. Я должен был делать хет-трик в первом тайме. Озан отлично отдал, но я не смог воспользоваться этим моментом.

Это были очень ценные 3 очка для нас. Также это были две отличные передачи от наших крайних защитников, и я оказался именно там, где и должен быть, они внесли большой вклад в наши голы», – сказал Зубков.

Ранее сообщалось, что Александр Зубков вошел в историю Трабзонспора, отличившись дублем в матче чемпионата Турции.

По теме:
«Позор тем, кто критиковал его». Реакция болельщиков на дубль Зубкова
Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
Перес позвонил Моуриньо. Названо условие, при котором он возглавит Реал
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Ризеспор Александр Зубков
Олег Вахоцкий Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14 апреля 2025, 06:23 1
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

Руслан РОТАНЬ: «Главный арбитр слепой, VAR тоже. Откуда ноги растут?»
Футбол | 14 апреля 2025, 10:24 2
Руслан РОТАНЬ: «Главный арбитр слепой, VAR тоже. Откуда ноги растут?»
Руслан РОТАНЬ: «Главный арбитр слепой, VAR тоже. Откуда ноги растут?»

Главный тренер «Александрии» недоволен судейством в матче чемпионата

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14.04.2025, 09:16
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13.04.2025, 21:46
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Футбол | 14.04.2025, 05:57
Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 19
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем