Онана шокирован решением руководства МЮ. Все из-за провала в АПЛ
Игрокам МЮ планируют снизить зарплату
Игрокам «Манчестер Юнайтед» снизят зарплату из-за провального сезона Английской Премьер-лиге. Об этом пишет издание Daily Mail.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» приняло радикальное решение из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов – такие пункты были прописаны в контрактах некоторых игроков.
Сообщается, что таким решением руководства клуба больше всего шокирован камерунский голкипер Андре Онана. Вратарь не ожидал, что «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.
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