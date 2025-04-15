Онана шокирован решением руководства МЮ. Все из-за провала в АПЛ

Игрокам «Манчестер Юнайтед» снизят зарплату из-за провального сезона Английской Премьер-лиге. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» приняло радикальное решение из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов – такие пункты были прописаны в контрактах некоторых игроков.

Сообщается, что таким решением руководства клуба больше всего шокирован камерунский голкипер Андре Онана. Вратарь не ожидал, что «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.